Affair com enteada? Entenda polêmica envolvendo padrasto de Miley Cyrus

O casamento entre Tish Cyrus, mãe de Miley Cyrus, e o astro de "Prision Break" Dominic Purcell estaria abalado após um suposto envolvimento entre o ator e Noah Cyrus, filha de Tish, vir à tona.

O que aconteceu

O romance de Dominic e Tish pode estar próximo de seu fim. O ator estaria incomodado após a divulgação de que ele teria se envolvido com uma de suas enteadas, Noah, antes de namorar Tish, segundo a InTouch. "Dominic não está feliz com todo o drama e julgamento em volta de seu relacionamento com Tish e seu antigo relacionamento com Noah. Ele nunca achou que as ficadas com Noah viriam à tona", contou uma fonte à revista.

Dominic estaria insistindo no casamento com segundas intenções. "Ele não tem tanto dinheiro quanto as pessoas acham, e alguns dizem que ele já teria ido embora se não fosse pela fortuna de Tish. Tish ama Dominic e, apesar de reconhecer que tudo isso causou problemas para eles, está tentando deixar tudo no passado", disse a fonte da inTouch.

Entenda a treta

Noah Cyrus irmã de Miley, se envolveu com o ator por um tempo, de acordo com a People. O relacionamento teria sido casual e terminado antes de ele iniciar o romance com a mãe da jovem. Uma fonte do Page Six garantiu que a matriarca sabia do relacionamento do galã com sua filha, apesar de as duas nunca terem conversado sobre isso.

Tish contou que sua primeira interação com Dominic aconteceu nas redes sociais em 2016. "Eu o seguia no Instagram e ele me enviou uma mensagem, dizendo: 'Oi, Tish, acho você muito legal e você está fazendo um ótimo trabalho com a sua família'", disse ela, em entrevista ao podcast "Call Her Daddy". Os dois teriam tido seu primeiro encontro em 2020 e ficaram noivos dois anos mais tarde.

Quando Dominic e Tish se casaram, Noah e o irmão, Braison, não compareceram à cerimônia. Miley e os outros filhos de Tish, Trace e Brandi, estiveram presentes. Segundo a People, Noah teria ficado "ofendida" com o matrimônio de sua mãe e Dominic.

No entanto, o Entertainment Tonight News afirma que, na verdade, Tish teria "contratado um segurança" para barrar a entrada de Noah na festa e Braison não foi convidado. "Tish foi quem não convidou Noah e Braison e os bloqueou no Instagram depois de ficar com Dominic", disse uma fonte.