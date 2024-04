Modelo expõe sexo com 122 estudantes que lhe rendeu fortuna: 'Faziam fila'

A modelo e musa do OnlyFans britânica Bonnie Blue revelou ter feito sexo com 122 estudantes, em um período de três semanas, durante as férias dos universitários, em Cancún, no México, no mês passado.

O que aconteceu

Estudantes faziam fila na porta de seu quarto no hotel, afirmou Bonnie. Em entrevista ao portal australiano Perth Now, ela contou que as festinhas sexuais ao longo das semanas "foi um sucesso incrível" tanto para ela, quanto para os universitários.

Férias inesquecíveis. "Os universitários aproveitaram as férias e eu dei a eles uma lembrança inesquecível. Eles aproveitaram cada segundo, assim como eu", contou.

Festinhas com consentimentos e preservativos. "Para participar tinha que ser organizado e com o consentimento adequado. Os caras precisavam comprovar que são maiores de 18 anos e foram informados de que o conteúdo seria gravado para o OnlyFans. Além disso, usamos camisinha".

Bonnie encarou o desafio ao lado da amiga e também produtora de conteúdo adulto Leilani May. Segundo contou, os vídeos gravados com os 122 universitários vão lhe render uma verdadeira fortuna de US$ 250 mil (cerca de R$ 1,3 milhão na atual cotação).

Bonnie e Leilani já haviam produzido esse tipo de conteúdo com estudantes da Austrália, em 2023. Após o sucesso do ano passado e deste ano no México, elas dizem que pretendem viajar para outros países a fim de mais sexo com universitários de outras nacionalidades.