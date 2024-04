Matteus lamenta reação de Fadas: 'Nem vou mais olhar para Isabelle'

Matteus lamentou hoje (8) a reação de suas aliadas, em especial Beatriz, sobre o clima de romance que vive com Isabelle no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Matteus conversou com Isabelle e Beatriz na sala sobre o desentendimento que a comerciante teve com Alane, envolvendo o beijo entre ele e Cunhã. Depois, ele foi para o Quarto Fadas e disse para Alane que Bia "pegou pilha" de sua história com Isabelle. "Eu nem vou mais olhar para Isabelle, se é isso que pode prejudicar o pessoal", afirmou.

Alane, então, respondeu: "Ainda bem que eu não estou lá".

Já em conversa com Davi, minutos depois, Matteus desabafou: "Eu nem vou mais olhar para Isabelle, se é isso que pode prejudicar o pessoal. O que aconteceu na festa, acontecia todos os dias. A gente brincava, dava risada e eu me ajoelhava, ficava olhando um para o outro e não tem nada a ver", disse.

Ele continuou, dizendo que não achou "legal" a reação de Beatriz: "Eu vi que gerou uma briga entre vocês, mas eu vi que foi uma coisa que foi de vocês, uma discordância de assuntos. Sei lá, eu fico sem palavras até. A gente brinca, a gente dança entre todos, não só sou eu e Isabelle. Tem uma música em comum, a gente canta juntos".

