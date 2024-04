Marieta faz revelação inesperada para Vênus em 'Família É Tudo'

No capítulo de segunda (08), da novela "Família É Tudo" (Globo), Vênus fica perturbada com as insinuações de Brenda sobre Tom. Elisa questiona Lupita sobre o testamento de Frida.

Marieta comenta com Vênus que se incomoda com Brenda. Vênus decide chamar os irmãos para ajudar Chicão na obra da Galeria Mancini.

Hans exige que Lupita espione os primos. Vênus prepara uma surpresa para Júpiter, Plutão, Andrômeda e Electra, que acabam brigando.