Luiza Ambiel posa sexy de biquíni e mostra as novas próteses nos seios

Luiza Ambiel, 51, posou sexy de biquíni na piscina e exibiu as novas próteses que aplicou nos seios.

O que aconteceu

Ambiel trocou as próteses há cerca de um mês. A modelo explicou que a decisão de passar novamente pelo procedimento ocorreu após o implante aplicado no seio esquerdo romper, e ela ser submetida a uma cirurgia de emergência.

Após o susto inicial e a troca, Luiza exibe as novas próteses em conteúdos picantes para seus assinantes no Privacy. "O susto foi grande, mas estou bem. Ninguém viu o resultado, apenas os meus assinantes que estão comigo diariamente", contou.

Luiza Ambiel mantém ativo um perfil adulto no Privacy. Na plataforma, a modelo posta diariamente conteúdo sensual para os admiradores. No Instagram, ela costuma exibir spoilers do material a que os assinantes têm direito e recebe dezenas de elogios por sua beleza e sensualidade.