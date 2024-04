Lucas se emociona com foto da casa no BBB 24 e relembra Camila: 'Saudade'

Os participantes do BBB 24 (Globo) foram surpreendidos nesta segunda-feira (8) com fotos de suas casas. O momento foi uma ação patrocinada do programa.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

O grupo de top 6 finalistas do reality pode relembrar como é a sala de suas casas. Lucas Henrique falou sobre estar com saudade da ex-esposa, Camila, quando viu a sua. "Essa toalha acompanha eu e a minha esposa há muito tempo. Que saudade da minha casa", disse. Ele contou que se mudou para o apartamento há pouco tempo, mas a toalha os acompanha desde então.

Matteus se emocionou bastante ao ver sua casa. Ele relembrou a avó, e chegou a chorar ao falar da família. "Esse sofá é da minha avó, por parte de pai. Quando ela faleceu, dividiram as coisas da casa dela e isso é uma recordação da minha avó paterna. E fica, agora, na casa da minha avó materna", disse.

Alane também ficou mexida ao rever sua casa de família. Ela contou que divide o espaço com a mãe, e relembrou os momentos de almoço. "Não tem tomada para não ficar no celular. Mãe, eu te amo! Eu te amo, mãe! Só tem dois lugares porque só mora eu e ela"

BBB 24 - enquete UOL: o que você achou do Buda ser o último sobrevivente do Gnomos? Resultado parcial Total de 2974 votos 4,14% Achei o ó. Queria outro morador do Gnomos 35,94% Merecido, ele foi um bom jogador 9,68% Pra mim, tanto faz. Nenhum Gnomo vai ganhar mesmo 50,24% Já devia ter saído, quero vê-lo descobrir que está solteiro Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 2974 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash