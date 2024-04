Luana Piovani pede ajuda de Susana Werner para empregar amiga: '4 filhos'

Luana Piovani recorreu à Susana Werner para ajudar uma amiga a encontrar um emprego.

O que aconteceu

Pelos Stories do Instagram, a atriz solicitou uma vaga à empresária, que é dona de um salão de beleza em Portugal. "Longo processo, mas finalmente Elaine conseguiu se mudar aqui para Portugal. Agora o que eu gostaria é que ela conseguisse arrumar um emprego. Ela tem quatro filhos para sustentar... A gente conhece a realidade aqui de Portugal, não é fácil e as rendas estão super altas", lamentou.

Para ajudar a amiga, Piovani pediu ajuda dos seguidores e citou Werner. "Eu vim divulgá-la. Em paralelo a essa divulgação aqui, vou entrar em contato com duas pessoas. Uma eu já entrei em contato, que é a Susana Werner, querida. Ela se colocou super aberta e disposta. A Elaine vai lá fazer um encontro e colocar à disposição do que está dentro do casting do salão da Su e poder oferecer o trabalho dela como maquiadora. Quero que vocês a conheçam e comecem a contratá-la tanto através do salão da Su e no particular também", declarou, por fim.