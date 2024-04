Jade Magalhães posa aos beijos com Luan Santana e fãs comemoram

Na noite de ontem, Jade Magalhães chamou a atenção de seus fãs e seguidores ao compartilhar nova foto com o namorado, Luan Santana.

O que aconteceu

A influenciadora publicou uma sequência de fotos para mostrar como foram seus dias, porém, o destaque ficou para um registro ao lado de Luan.

Em uma das imagens, Luan e Jade aparecem abraçados aos beijos. "Um giro pelos últimos dias", escreveu na legenda.

Nos comentários, os fãs comemoraram: "Jadoca, eu não me acostumo com você e o Luan juntinhos", disse uma seguidora; "Como é bom ver vocês juntos", declarou outra; "Não consigo fingir costume quando você posta algo com o Luan", escreveu outra.