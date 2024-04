Isabelle diz ter ficado confusa após conversa no BBB 24: 'Pode pesar'

Na noite de segunda (8) no BBB 24 (Globo), Isabelle conversou com Davi e desabafou sobre uma conversa que teve com outros participantes.

O que aconteceu

Isabelle diz ter medo de ter se expressado mal. "Fiquei pensando naquelas coisas que foram faladas lá no sofá. Não sei, fiquei com receio disso de ter ficado muito confuso."

Ter ficado confusa as minhas intenções e as minhas conversas e falas em relação aquilo dali. Fiquei pensando que isso pode pesar. Isabelle

Davi questiona se ela se refere ao Paredão e ela confirma. Isabelle disputa o 19º Paredão do programa contra Alane e Lucas.

A dançarina disse que quer falar mais sobre isso após o Sincerão. "Estou confusa. Deixa passar o Sincerão que eu quero conversar contigo. Aqui só queria falar isso, entendeu? Que depois do que a gente conversou lá no sofá todo mundo eu fiquei reflexiva sobre isso."

