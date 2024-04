Giovanna lamenta falta de oportunidade de se posicionar: 'Sangue nos olhos'

Eliminada ontem (7) do BBB 24 (Globo), Giovanna avaliou seus "erros" no jogo e comentou relações que viveu lá dentro, como a com MC Bin.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Em entrevista enviada ao Splash, Giovanna lembrou sua entrada na casa através da dinâmica do Puxadinho, em que foi "escolhida" pelos demais brothers. "Lá dentro nós éramos vistos apenas como Puxadinho, então isso gerou alguns impasses para nós. Tivemos algumas dificuldades de lidar com os outros, de sobressair, de enturmar... foi um pouco complicado. Mas, tirando isso, nenhuma diferença", disse.

A ex-sister comentou sobre ter fraturado um dos pés três dias após o início do jogo, o que a impossibilitou de participar de provas — mas a "salvou" em alguns aspectos. "Eu entrei e logo fiquei sabendo que tinha gente me olhando torto, que achava que eu era um pouco chata", lembrou. "Então ter quebrado o pé fez as pessoas terem um outro olhar para mim. Talvez não tenha sido tão positivo, mas isso conseguiu dar espaço para eu me aproximar de outras pessoas e ter mais tempo".

Ela ainda disse que queria ter tido mais oportunidades de posicionamento no jogo e ter "crescido um pouco mais cedo" nele. "Eu realmente fiz o que eu pude até onde eu pude, fui fiel ao que eu pensava, a tudo o que eu vi, ao que vivi e ao que eu senti. Acho que não ia ter jeito de crescer mais do que isso. Eu fui bem longe", avaliou.

Em seguida, ela afirmou que "sabia" que poderia ficar um pouco "apagada" por sua condição. "Mas eu nunca deixei de me movimentar na casa, nunca deixei de tentar fazer as jogadas e entender o que estava acontecendo", disse. "Voltei com sangue nos olhos e vontade de fazer acontecer".

Giovanna também disse que gostaria que Beatriz fosse eliminada por criar um embate "inexistente" com ela. "Ela foi a primeira pessoa que colocou a mira na minha mão, criou uma situação na cabeça dela que não existia, distorcia as coisas que eu falava para ser contra ela, e não era bem assim", afirmou.

Ela ainda comentou sobre o envolvimento com MC Bin e como ele foi essencial para sua trajetória. "Houve muitos momentos em que eu estava desanimada, muito triste, de saco cheio, e ele fez questão de estar comigo; de me levantar", disse. "A gente ainda não conversou. Nós já falamos abertamente, lá dentro da casa, sobre ter um afeto por outras pessoas que estavam aqui fora, então a gente realmente não sabe. Mas a amizade, acima de tudo, com certeza nós vamos levar para frente".

Enquete UOL BBB 24: quem você quer eliminar no 19º Paredão? Resultado parcial Total de 487655 votos 30,05% Alane 6,31% Isabelle 63,64% Lucas Henrique Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 487655 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash