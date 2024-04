Pé quebrado e affair com MC Bin Laden: Giovanna é eliminada do BBB 24

Giovanna foi eliminada do BBB 24 (Globo) com 75,35% dos votos. A sister disputou o 18º Paredão com Alane e Davi, que tiveram, respectivamente, 20,06% e 4,59%.

Como o Paredão foi formado

BBB 24: Alane, Davi e Giovanna estavam no Paredão Imagem: Reprodução/Globoplay

Lucas Henrique, Líder da semana, colocou Giovanna na berlinda como estratégia para fazer os rivais votarem entre si.

Alane e Davi foram os "menos salvos" no Confessionário. O Paredão foi formado com Alane, Davi e Giovanna.

Pé quebrado e affair com MC Bin Laden: a passagem de Giovanna no BBB 24

Imagem: Reprodução/Globoplay

Mais votada. Giovanna foi para o primeiro Paredão da edição após ser a mais votada pela casa. Ela enfrentou Yasmin Brunet e Maycon, que foi eliminado.

Pé quebrado. Dias após o início do programa, Giovanna fraturou o pé. A sister recebeu atendimento médico e foi instruída a usar bota ortopédica e muletas por cinco semanas.

Vetada. Com o pé quebrado, Giovanna ficou de fora da maioria das provas do início do programa por ordens médicas.

Relação com MC Bin Laden. Após investidas de Bin, ele e Giovanna trocaram um selinho, apesar da sister se mostrar receosa de viver um affair no jogo. Dias depois, eles se beijaram e se consolidaram como um dos casais da edição.

Treta com Davi. Giovanna e Davi se estranharam após a sister ficar em segundo lugar na Prova do Anjo e perder um carro. O baiano perguntou para ela como era a sensação de quase ter conseguido, ao que Giovanna se irritou e respondeu de maneira ríspida. No dia seguinte, ela pediu desculpas ao brother.

Alta médica. Após cinco semanas de tratamento, Giovanna pôde se livrar da bota ortopédica e das muletas. Com isso, ela foi liberada para participar das provas.

Discussão com Deniziane. Giovanna foi alvo de Deniziane no Sincerão pela falta de troca entre elas. Giovanna, no entanto, rebateu acusando Deniziane e seus aliados de serem "fechados".

Término com Bin. A nutricionista foi pega de surpresa quando o MC decidiu dar um fim ao affair que eles viviam. Ela confessou não ter entendido o motivo que levou Bin a essa decisão.

Líder. Já com liberação médica, Giovanna venceu a 13ª Prova do Líder. Ela colocou Alane, Davi, Matteus, Bia e MC Bin Laden na mira. Ela disse ter escolhido o ex-affair por ele não estar mais "olhando em sua cara". Por fim, Giovanna indicou Beatriz.

Reconciliação com Bin. O MC e a nutricionista tiveram uma "DR" e Bin admitiu que "faltou maturidade" de sua parte. Ele se desculpou com Giovanna e ambos retomaram uma relação de amizade.

Líder de novo. Giovanna se tornou Líder pela segunda vez seguida após vencer uma nova prova. Ela indicou Davi ao Paredão.

Incentivo de Ivete. Apesar de seguirem apenas como amigos, Giovanna e MC Bin Laden se beijaram outra vez após Ivete Sangalo dar um "empurrãozinho".

