Giovanna foi convidada para churrasco com meninas do Gnomo após sair do BBB

Depois de deixar o BBB 24 (Globo), Giovanna pretende retomar a amizade com as meninas do Quarto Gnomo. Ela falou sobre o assunto em entrevista ao Gshow.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Ela saiu do programa há menos de 24 horas, mas já teve um reencontro com Giovanna Pitel. Ela contou ainda que foi convidada para um 'churrasco secreto' organizado por Yasmin Brunet.

Giovanna contou que deve ir para o evento. "Estou sabendo desse churrasco e estarei presente. Estou muito afim de fofocar com essas meninas", disse.

Além de Pitel, ela contou que conversou com mais gente fora da casa. "Já tive contato com Yasmin, já falei com a Fernanda também, já falei com a Leidy", disse. "Estou muito animada e realmente muito afim desse churrasco. Eu preciso fofocar. Churrasco secreto. Lá é proibido entrar celular".

BBB 24 - enquete UOL: o que eliminou Giovanna no Paredão? Resultado parcial Total de 1204 votos Ser do Gnomos 28,74% Enfrentar apenas Fadas no Paredão 12,96% Ser considerada planta na casa 50,17% Não 'jogar' por causa do pé quebrado 6,81% Romance com Bin Laden não ter ido pra frente 1,33% Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 1204 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash