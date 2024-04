Filme "Back to Black" é comemoração sobre Amy Winehouse, diz diretor

Por Hanna Rantala

LONDRES (Reuters) - As letras e as músicas de Amy Winehouse foram a “estrela-guia” do diretor Sam Taylor-Johnson ao levar a história da falecida cantora para a tela em “Back to Black”.

O filme biográfico acompanha a ascensão de Winehouse à fama e retrata seus relacionamentos com a família e com o ex-marido, Blake Fielder-Civil.

Ele será lançado 13 anos depois da vencedora de seis prêmios Grammy morrer de intoxicação por álcool, aos 27 anos.

Considerada uma das cantoras mais talentosas de sua geração, sua morte prematura abalou o mundo da música.

Contar a história do ponto de vista de Winehouse foi essencial para Taylor-Johnson.

“Eu apenas queria que fosse da perspectiva dela para meio que lhe devolver a ação porque eu senti que ela havia sido retirada e que ela havia se tornado vítima de sua tragédia”, disse nesta segunda-feira, na estreia mundial do filme em Londres.

“Eu quis fazer isso por meio de suas palavras, de sua música, meio que trazer a música de volta à vida e a comemorar novamente, e isso me pareceu muito importante. Senti que ela merecia isso”.

A atriz britânica Marisa Abela interpreta Winehouse, um papel que ela considerou um sonho e, ao mesmo tempo, assustador.

“Você não recebe papéis como a Amy todos os dias. E não porque ela é a Amy Winehouse, mas porque ela foi tudo em uma coisa só”, disse.

“Ela era esperta e engraçada e ousada e corajosa, mas também incrivelmente vulnerável e emotiva, e foi isso que eu queria transmitir. Eu queria… lembrar as pessoas da vulnerabilidade da Amy, a garota por trás da música”.

Abela, 27 anos, que interpreta as músicas de sucesso da cantora de “Rehab” no filme, disse que teve aulas diárias de canto durante quatro meses e estudou as letras de Winehouse para se preparar para o papel.

“Back to Black” foi aprovado pelo patrimônio de Amy Winehouse, e Taylor-Johnson se reuniu com os pais de Winehouse.

“Eu não precisava da aprovação de ninguém. E é importante que eu diga isso porque também é importante afirmar que eu fiz exatamente o filme que eu queria fazer. Eu tinha todas as aprovações musicais. Mas eu queria me reunir com a família por respeito ao fato de que eu estava fazendo um filme sobre a filha deles e pareceu errado não me reunir com eles. E o fato de que eles o aprovaram depois que o viram é muito bom”, disse Taylor-Johnson

“Acho que Amy ficaria orgulhosa que sua música resistiu a um teste tão grande de tempo e que estamos aqui para comemorá-la novamente”, acrescentou.

(Reportagem de Hanna Rantala)