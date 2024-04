Enquete UOL BBB: treta externa impacta porcentagem de quem sai no paredão

Do UOL, em São Paulo

A eliminação de Lucas Henrique é quase certa, de acordo com a enquete UOL. A porcentagem segue aumentando, especialmente após acontecimentos externos.

O que diz a votação

De acordo com a nova parcial, atualizada às 12h45, Buda já tem 62,85% dos votos para deixar o programa.

O fim do casamento do brother aqui fora, após uma aproximação com Pitel, deu o que falar e rendeu novos pronunciamentos das pessoas próximas de Lucas.

Pedro Antonio Vieira, melhor amigo de Buda, afirmou que o participante sairá da casa com o 'maior prêmio' que ele poderia receber.

O Lucas ganhou o grande prêmio desse BBB. Perder alguém capaz de fazer o que a Camila está fazendo com ele é um livramento. Há males na vida que vêm para o bem. Espero que, com o tempo, ele possa enxergar isso com clareza e ser muito feliz, revelou em entrevista para Quem.

Ainda segundo a enquete UOL, Alane tem 31,72% dos votos. Isabelle aparece em terceiro lugar, com apenas 5,43%.

O BBB 24 chega ao fim no dia 16 de abril. Até lá, o 'Modo Turbo' continuará eliminando os participantes até chegar no Top 3 da grande final.