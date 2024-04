Enquete UOL BBB 24: Alane e Beatriz foram falsas com Matteus e Isabelle?

Nos '45 minutos do segundo tempo', o BBB 24 entregou um novo enredo com a aproximação de Matteus e Isabelle. Alane e Beatriz, que incentivaram o ship em um primeiro momento, se arrependeram amargamente depois.

O que aconteceu

Não é de hoje que os brothers reparam na química entre Matteus e Isabelle. Mesmo na reta final, o grupo do quarto fadas passou a incentivar que os dois ficassem.

Até então, o grande empecilho era o fato de o brother já ter se envolvido com Deniziane no programa. No entanto, a mineira terminou com o participante antes de ser eliminada.

No último final de semana, Matteus e Isabelle foram para debaixo do edredom. Apesar de alegarem não terem feito nada, foi suficiente para o 'novo casal' provocar um rebuliço.

Alane e Beatriz concluíram que fizeram errado em incentivar os dois a ficarem juntos. O motivo? A dupla ganharia mais torcida e conseguiria eliminá-las nos próximos paredões, ficando de fora do Top 3.

Isabelle chegou a se culpar e Matteus ficou insatisfeito com a reação das aliadas. "Eu nem vou mais olhar para Isabelle, se é isso que pode prejudicar o pessoal. O que aconteceu na festa, acontecia todos os dias", desabafou para Davi.

E aí, a dupla de sisters foi falsa com os colegas de confinamento? E com a amiga Deniziane? Conta pra gente o que você acha!