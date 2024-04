Anime: Tempero brasileiro é destaque na dublagem de 'Solo Leveling'

Neste fim da temporada de inverno, "Solo Leveling" se revelou um dos principais animes deste começo de 2024. Parte de sua popularidade no serviço de streaming Crunchyroll se deve à cuidadosa dublagem em português, fruto do trabalho de uma equipe grande e especializada. Splash entrevistou os diretores da dublagem brasileira e parte do elenco principal para entender como esse anime baseado em manhwa se tornou um sucesso tão grande por aqui.

O processo da dublagem

Além de conhecidos por dublagens em animes, os profissionais André Rinaldi (o Makoto Shimada de "Haikyu!!") e Luísa Horta (a Ochaco de "My Hero Academia") se dividiram na direção da dublagem de "Solo Leveling". O estúdio DuBrasil foi avisado da chegada de um anime com um "hype" grande, e os diretores toparam na hora essa missão.

Após dizer que é "otaku para um caramba", Luíza explicou como os diretores estavam imersos na produção: "eu e o André lemos a obra inteira, ficamos apaixonados e ansiosos para saber como seriam essas adaptações".

João Victor Granja (o Yoo Jinho do anime), também presente na entrevista, considerou fundamental o trabalho dos diretores na dublagem, afinal eles tinham o conhecimento do todo e davam o contexto necessário para o ator interpretar com mais propriedade. "Faz parte do nosso trabalho tomar os spoilers e passar para os atores", brincou André sobre sua função como diretor.

Sun Jin-Woo enfrenta monstro gigante em "Solo Leveling" Imagem: Reprodução/A-1 Pictures

"No anime eu estou apanhando um pouquinho"

O dublador Charles Emmanuel tem uma vasta carreira de trabalho muitos queridos pelos fãs, indo do Ash de "Pokémon Sol e Lua" até o Mutano dos "Jovens Titãs", e coube a ele o desafio de fazer alguém mais sério em "Solo Leveling", o protagonista Sung Jin-Woo.

Esses personagens mais sérios, mais sombrios, ainda são mais difíceis de fazer, principalmente quando é live-action. No anime eu estou apanhando um pouquinho. Ainda mais porque tem uma expectativa muito grande do público.

Charles Emmanuel

Teve uma escala que o Charles fez aqui presencial com a gente que, na hora que ele viu a cena, ele reagiu assistindo na hora de gravar. Eu falei para ele 'faz exatamente o que você fez', porque essa reação foi natural. Então eu falei 'bota isso lá'!"

André Rinaldi

Anime de "Solo Leveling" Imagem: Divulgação/A-1 Pictures

Mesmo conhecido por viver personagens mais alegres, o diretor revelou que o primeiro dublador que pensou para o papel foi o Charles, até por ter notado aquela nuance nas produções do dublador. Sobre o Jin-Woo, o diretor foi categórico: "não é aquilo que a gente está acostumado a ver o Charles fazer". Em todo momento da entrevista a performance de Charles foi elogiada pelos colegas.

O dublador do protagonista também acabou deixando escapar, no bate-papo, algumas informações sobre um momento muito esperado do anime. Uma frase de Sung Jin-Woo acabou se tornando meme entre a comunidade otaku no Brasil, a ponto de ter ganhado um rap de anime próprio, e há uma expectativa sobre esse momento. "Eu fico ensaiando essa frase pra lá e para cá, é muita pressão", confessou o ator.

O sucesso no Brasil

Em um processo de dublagem, uma obra como "Solo Leveling" passa por um processo de adaptação para o português. Não só traduzindo o texto, mas deixando as frases o mais próximo possível do idioma falado coloquialmente no país. E aí entram algumas brincadeiras dos dubladores. João Victor Granja, por exemplo, é o responsável pelo termo "chefinho" que o seu personagem Yoo Jinho usa para se referir a Jin-Woo .

Jin-Woo e Yoo Jinho de "Solo Leveling" Imagem: Reprodução/A-1 Pictures

A gente tenta trazer para nossa cultura brasileira, eu acho que se tornou um conforto para mim. Estou acostumado a dublar personagens assim, então é muito divertido. Às vezes eu acho que ultrapasso até um pouquinho do original, um pouquinho assim, não muito né, (...) é pra trazer mais para a nossa cultura, para ficar mais engraçado e eu acho que está dando certo.

João Victor Granja

As adaptações estão sendo muito bem feitas, as expressões que estão sendo trazidas para o português. Eu sou suspeita pra falar, acho o português uma língua riquíssima, a gente tem uma certa malemolência que talvez outras línguas não tenham. A gente consegue trazer muito para perto do nosso público.

Luísa Horta

Mas nem todo personagem permite esse tipo de liberdade. Charles comenta que, como Jin-Woo está ficando mais sério, nem faz parte da proposta do protagonista brincar em cena. "Mas eu queria tanto colocar umas coisas ali", riu o dublador.

Perguntados sobre os motivos do sucesso de "Solo Leveling" no Brasil, Luísa tinha uma explicação na ponta da língua. Além de apontar uma história bem amarrada e uma conexão com a história de superação de Jin-Woo, a profissional contou que o brasileiro naturalmente já ama animes de ação: "A gente é cria de shonen, desses animes mais de luta, no estilo 'My Hero Academia'", cravou. E, a julgar pelo sucesso, a dubladora está certíssima.

Anime de "Solo Leveling" Imagem: Divulgação/A-1 Pictures

Onde acompanhar?

A primeira temporada de "Solo Leveling" está inteiramente disponível na Crunchyroll com legenda. Os episódios dublados saem semanalmente e o último será lançado no próximo sábado, dia 13 de abril.

O streaming liberou os três primeiros episódios de "Solo Leveling" de graça ao público não-assinante, com anúncios.

A versão em livro e o manhwa serão lançados em breve pela editora Panini no Brasil.