Deborah Secco posa com vestido com recortes e com calcinha à mostra

Deborah Secco, 44, posou com um vestido cheio de recortes e que deixou a calcinha, de strass, à mostra. A atriz compartilhou o clique em uma rede social.

O que aconteceu

Em uma publicação nos stories do Instagram, a atriz mostrou o vestido todo vazado. A peça longa é toda de strass e conta também com umas franjas. Além disso, também usou uma calcinha de strass.

Recentemente, a atriz, que está no ar em "Elas por Elas", novela das 6 da Globo, anunciou o fim do seu casamento com Hugo Moura. A separação aconteceu há alguns meses. "Os dois estão separados há alguns meses. Mas estão fazendo isso de forma discreta, em respeito ao Hugo, que não é uma pessoa pública e por preocupação com a filha. Os dois seguem amigos e trabalhando juntos. E não gostariam de falar mais sobre esse assunto", afirmou a equipe da artista em nota.

Deborah e Hugo estavam juntos desde 2015. Eles são pais de Maria Flor, de 8 anos. Em entrevista à revista Trip em 2018, Deborah disse que o relacionamento começou pelas redes sociais e que desde o início sabia que ele seria seu marido.