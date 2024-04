Deborah Secco aparece em reprise de 'Paraíso Tropical': 'Betina chegou'

No capítulo de segunda-feira (08), da reprise da novela "Paraíso Tropical", Betina (Deborah Secco) apareceu pela 1ª vez na trama.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

A prostituta, que é uma colega antiga de Bebel (Camila Pitanga), surgiu em sua 1ª cena na reapresentação da novela de Gilberto Braga e Ricardo Linhares no Vale a Pena Ver de Novo. No folhetim, Betina será usada pela amiga para dar um golpe em Olavo (Wagner Moura) e atrapalhar seu relacionamento com Alice (Guilhermina Guinle).

Com a chegada de Deborah Secco na trama, "Paraíso Tropical" ficou entre os assuntos mais comentados no X (antigo Twitter). "Betina chegou!", comemorou um fã da novela. "Deborah Secco e Camila Pitanga muito maravilhosas", elogiou outra. "Betina chegou para barbarizar a reta final de 'Paraíso Tropical'", afirmou um terceiro.

O capítulo de segunda-feira (08) também foi marcado pelo reencontro das gêmeas Taís (Alessandra Negrini) e Paula (Alessandra Negrini). "O embate entre Paula e Taís, com uma usando o visual da outra. Arte pura!", escreveu um telespectador. "A Paula imitando a Taís melhor do que Taís imitando ela", brincou outra usuária do X (antigo Twitter).

o grande encontro de bebel & betina #ParaísoTropical pic.twitter.com/7Jz9N9yQtk -- davi com d de dar (@pocsurfistinha) April 8, 2024

Deborah Secco em participação especial como Betina e o reencontro com Camila Pitanga depois do filme "Caramuru - A Invenção do Brasil"

#ParaísoTropical pic.twitter.com/meddkIcT17 -- Tiago Dias Brandwain de Vielmond (@dia_tiago) April 8, 2024

deborah secco e camila pitanga muito maravilhosas #ParaísoTropical pic.twitter.com/W7UbV1JpNx -- maria secco (@flowerdagioanto) April 8, 2024

amo quando a @dedesecco entra em #ParaísoTropical. ela junto com a Bebel é choque de monstro pic.twitter.com/3lvz2f6Qxz -- Renan Guerra (@_renanguerra) April 8, 2024

O EMBATE DE PAULA E TAÍS (Com uma usando o visual da outra)

ARTE PURA!!!!#ParaísoTropical pic.twitter.com/RqUdN5NAaI -- Filomena Ferreto ???? (@leocastromj1) April 8, 2024