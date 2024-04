Davi assume a liderança do 'BBB 24'; veja como foi a Prova do Líder e escolha para o Vip

Davi venceu a Prova do Líder deste domingo, 7, no Big Brother Brasil 24. O programa, que se aproxima da reta final e está em "modo turbo", contou com a eliminação de Giovanna Lima no mesmo dia, com 75,35% dos votos. Ainda hoje terá uma nova formação de paredão.

A disputa envolveu habilidade e sorte. Eles precisavam jogar golfe em três pistas com alguns obstáculos. Na primeira fase, o participante que desse mais tacadas para alcançar a marca - o pior desempenho, estava automaticamente no paredão. Alane foi mal nas jogadas, com 15 tacadas, e disputará a preferência do público para continuar na casa.

Na segunda parte da prova, os dois participantes com o pior desempenho foram eliminados: Lucas e Beatriz.

Na última fase, quem fizesse o circuito com menos tacadas conseguia a liderança e ganhava R$ 100 mil. Davi foi o sortudo da vez e levou a bolada para casa.

Veja quem foram os escolhidos para o Vip

O líder da semana poderia escolher apenas uma pessoa para integrar o Vip. Davi optou por Isabelle.