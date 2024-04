Danni Suzuki revela traições de Ricardo Pereira: 'Me chifrava bastante'

Em entrevista ao podcast Tá Benito, Danni Suzuki relembrou seu namoro com o ator português Ricardo Pereira. Segundo ela, o relacionamento, que aconteceu entre 2005 e 2006, terminou devido às traições do namorado.

"Ele me chifrava bastante", contou. "A gente conversou anos depois sobre isso. Ele falou: ‘Dani, eu era completamente imaturo’. A gente era muito novo. Foi uma sequência. Cheguei a perdoá-lo algumas vezes, mas chegou uma hora que não dava mais".

"Quando a gente se separou, ele, a pessoa que apronta, achou que quem estava aprontando era eu", continuou Suzuki.

Semanas após o término do namoro, a atriz foi fotografada com o ator Ricardo Tozzi em um restaurante. "Eu estava no Leblon almoçando com o Tozzi e minha mãe. Na outra esquina, em outro restaurante, estava o Ricardo Pereira tomando chope sozinho. A gente tinha acabado de se separar. Um paparazzo fotografou ele sozinho, e eu e o Tozzi do outro lado, e deram na revista como se o Tozzi fosse o pivô da separação", contou.

"Ainda demorei para explicar para o Ricardo [Pereira] que não foi nada disso."

Segundo ela, o namoro com Tozzi chegou a acontecer, um ano depois dessa separação. "A gente virou melhores amigos, e depois namoramos realmente. A gente fez par na novela Bang Bang. Mas a minha relação com ele sempre foi mais de amizade. A gente era mais amigo do que namorado. Não era uma relação sexual, era uma relação de parceria", completou.