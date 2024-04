Danni Suzuki expõe traições de Ricardo Pereira: 'Me chifrava bastante'

Danni Suzuki, 46, revelou que foi traída algumas vezes por Ricardo Pereira, 44, na época em que eles namoraram, em 2005.

O que aconteceu

Suzuki contou que o relacionamento de um ano e seis meses acabou devido às infidelidades de Pereira. "Ele me chifrava bastante. A gente conversou anos depois sobre isso. Ele falou 'Dani, eu era completamente imaturo'. A gente era muito novo [na época]. Foi uma sequência [de traições]. Cheguei a perdoá-lo algumas vezes, mas chegou uma hora que não dava mais", declarou em entrevista a jornalista Isabele Benito.

Danni também contou que após terminar, Pereira achou que ela quem o estava traindo com Ricardo Tozzi. Ela explicou que na época, em 2006, pouco após o término, foi fotografada em um restaurante ao lado de Tozzi, que passou a ser apontado como "pivô da separação".

Entretanto, ela ressaltou que a relação com Tozzi "sempre foi mais de amizade", do que amorosa e sexual. "Um ano depois, eu namorei o Tozzi realmente. A gente virou melhores amigos, e depois namoramos realmente. A gente fez par na novela 'Bang Bang'. Mas a minha relação com ele sempre foi mais de amizade. A gente era mais amigo do que namorado. Não era uma relação sexual, era uma relação de parceria".