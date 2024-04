Cida dá atestado de burrice e Penha joga balde de água fria com revelação

Do UOL, em São Paulo

No capítulo de 'Cheias de Charme' desta segunda-feira (8), Socorro prende Rosário e Kleiton no apartamento enquanto eles gravam. Máslova reclama de limpar casa, e Conrado relembra momentos com Cida.

Rosário volta para casa e Laércio a demite, mas desiste quando ela contrata bufê para noivado. Conrado e Cida brigam por ela esconder ser empregada e Isadora intervém. Socorro é dispensada por Laércio mas promete que dará volta por cima.

Penha alerta Cida sobre intenções de Isadora. Inácio volta para o bufê e descobre que Chayene é a cliente da noite. Chayene conta a Laércio que Fabian terá que topar casamento senão ela expõe segredo de família. Laércio tenta convencer Chayene a fazer as pazes com Tom

Sobre "Cheias de Charme"

A novela acompanha a vida de três empregadas domésticas, Maria da Penha (Taís Araújo), Maria do Rosário (Leandra Leal) e Maria Aparecida (Isabelle Drummond) que se conhecem na prisão. Lá, elas encontram afinidades umas com as outras e decidem fazer um pacto para, juntas, conseguirem melhorar de vida.