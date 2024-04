Carlinhos Maia diz que vazou nude para não ficar com 'fama de pau pequeno'

Carlinhos Maia, 32, admitiu que pediu ao marido, Lucas Guimarães, 30, que vazasse nude de seu pênis, em 2022, para não ficar com a "fama de pau pequeno".

O que aconteceu

Maia contou que decidiu vazar o próprio nude após, sem querer, filmar um pedaço do órgão e expor no Instagram. Ele explicou que na ocasião tinha acabado de sair do banho, o genital estava "murcho" e viralizou nas redes sociais como se ele tivesse o "pau pequeno".

O humorista disse ter se incomodado com isso e para provar que é dotado, pediu ao marido que vazasse sua genitália. "Meu pau é grande. Eu já postei uma foto [do genital] no Instagram do meu marido porque é o seguinte: eu faço muitos stories e nessa de fazer stories eu filmei, sem querer, um pedaço da minha pinta, e estava meio murcha, porque tinha acabado de sair do banho. Viralizou esse negócio, 'ah, pinta pequena'. Eu disse: 'Lucas, vou mandar uma foto para você, meio de pau duro, você vai e posta no seu Instagram reserva, porque se eu postar no meu vai cair'", declarou em entrevista ao podcast Achismos.

O famoso afirmou que "é chato você ficar com fama de pau pequeno". "Aí ele [Lucas] foi muito solícito, foi lá e postou e viralizou, porque meu pau é grande, ele é espesso e é bonito, meio rosado, tem uma protuberância, meio morangão... Ele se impõe, chega, chegando. É gigante, enorme, pesado, graúdo".

Carlinhos Maia também disse que, em sua opinião, as pessoas com pênis grande têm mais autoestima. "A pessoa com a pinta muito pequena, ela não vem [nasce] segura, tem que compensa em outro lugar".