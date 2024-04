Matteus desabafa: 'Se tiver que ganhar R$ 1 mi e pisar em ti, não quero'

Matteus chorou ao falar sobre o prêmio milionário do BBB 24 (Globo). O gaúcho comentou que não vai "pisar" em ninguém para conquistar o dinheiro do programa.

O que aconteceu

O brother desabafou: "Eu vim com objetivo de chegar até a final e estou conseguindo. Só que, ao mesmo tempo, não consigo expressar a minha alegria vendo a tristeza de outro do meu lado. Não tem como. Se eu tiver que ganhar R$ 1 milhão e pisar em ti, eu não quero, não vou pisotear. Tenho meu dinheiro, dinheiro eu construo lá fora. Mas o que sou... eu não [vou mudar]".

Alane salientou: "É justamente por isso que você está no top 5".

O estudante de Engenharia Agrícola continuou: "Vim aqui para ser eu. Se for para ganhar o prêmio e ajudar a minha família, ajudar quem eu quero ajudar, ok, construir as coisas que quero construir. Se não der, sigo firme. Sou um homem forte".

Matteus chora em conversa com Alane e Beatriz: "Se eu tiver que ganhar os 3 milhões e pisar em ti, eu não quero" #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/ubx7iRaALb -- Big Brother Brasil (@bbb) April 8, 2024

