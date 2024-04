Giovanna acredita em vitória de Davi, mas o aponta como vilão do BBB 24

Giovanna, eliminada na noite de ontem do BBB 24 (Globo), participou hoje do "Café com Eliminado" de Ana Maria Braga, no Mais Você.

O que aconteceu

Apesar de ter saído no modo turbo programa, Giovanna comemorou ter chegado tão longe. Ela lembrou seus últimos momentos no reality show: "Não é aquela saída legal que a gente aparece fechando a porta, dando um último adeus pra todo mundo. Mas, de qualquer forma, foi muito especial. Porque ter chegado até essa etapa turbo foi uma trajetória bem difícil, então fiquei muito feliz de qualquer forma".

A mineira, porém, disse que a eliminação não foi uma surpresa. "A gente já esperava que isso fosse acontecer, né? Porque foi saindo um atrás do outro. Ia ser difícil ser diferente".

Giovanna, que foi vetada de diversas provas após quebrar o pé, comentou a fratura que sofreu no início do programa. "Eu sei que outras pessoas já se lesionaram, mas não tão no início do jogo. Eu não tinha nem participado de uma prova ainda. Dei um 'azarzinho', mas eu não seria a Giovanna Pézinho se isso não tivesse acontecido comigo, então, de qualquer forma, isso vai ficar pra sempre na minha história".

A ex-sister confessou que o problema de saúde a prejudicou no jogo. "Essa fratura me drenou a energia, sabe? Tinha dias que eram muito difíceis. Tinha muito medo de sair antes da hora por causa da fratura e não dar tempo de me mostrar".

"Mas eu consegui, de alguma maneira, me esquivar de alguns paredões, tentei jogar o máximo possível. Foi difícil também porque era complicado eu arrumar embate aleatoriamente com alguém, e ninguém arrumava comigo. Então parecia que eu não tinha posicionamento porque eu não tinha embate direto com ninguém, mas eu tinha os meus posicionamentos".

Giovanna ainda elogiou MC Bin Laden, com quem viveu um affair no programa. "O Bin é uma pessoa muito especial. Gosto muito dele, a gente já conversou, a amizade vai prevalecer acima de qualquer coisa, ele é uma pessoa que quero levar para a minha vida. Lá dentro ele foi muito importante pra mim. Teve muitos momentos em que eu mesma estava desacreditando de mim, e ele ficou lá, falando palavras de afirmação, me jogando pra cima. Então ele foi muito importante".

Ela também comentou a rixa entre Bin e Michel, de quem era aliada. "Eu fiquei muito tensa, de verdade, mas eu acho que sabia separar as coisas. O Michel era um que falava sempre que nunca queria que isso atrapalhasse meu relacionamento com o Bin. E o Bin a gente foi até onde deu pra ele. Ele achou melhor parar, achou que isso ia prejudicar o jogo dele, o meu... Eu sabia separar as coisas. Eu não passava a mão na cabeça nem de um, nem de outro".

Giovanna foi questionada sobre sua relação com Isabelle e descartou que tenha se reaproximado da sister por jogo. "Gosto muito da Isa. Desde o início ela sempre quis seguir o jogo dela, e mesmo com muita gente lá dentro falando que isso ia dar errado ou questionando, eu entendi que isso era uma coisa dela, sabe? Eu sempre respeitei isso nela. Nem tudo lá dentro é estratégia. Meu carinho pela Isa sempre foi muito real".

"Ela é uma pessoa incrível, estou torcendo muito por ela e estou doida pra encontrar com ela aqui fora para seguir com essa amizade. Ela sabia que o que a gente tinha era real. Então isso de não tê-la colocado no pódio, no Vip, era tudo questão de jogo. Eu tenho que valorizar as pessoas que estavam comigo, me defendendo. Isso não quer dizer que eu não defenda ela. Eu acho até que, em algum momento, ela deixou de ser opção de voto lá do Gnomo porque eu jamais votaria nela. Todo mundo sabia. Isso acabou sendo uma proteção por muito tempo pra ela, mesmo que de forma indireta".

Quando Ana Maria perguntou quem seria o vilão da temporada, Giovanna respondeu sem titubear. "Pelo que eu vi e vivi, era o Davi. Não tem como. A questão não é nem ele como pessoa, é como ele se portou como jogador lá. As atitudes que ele tomou pro jogo dele incomodavam a casa toda, causavam desconforto para muita gente. Ele era agressivo, às vezes, com as palavras. Era isso o que eu não gostava. Me incomodava. Foi a postura que ele adquiriu como jogador. Sei que ele, como pessoa, não é assim".

A ex-sister, no entanto, reconheceu o potencial de Davi para vencer o programa. "Eu queria muito que [a campeã] fosse a Isabelle. Mas enfim, vai ser o Davi, né? Vi que ele está com muitos seguidores, muita torcida. Ele não sai, gente. Eu já sabia, né? Ele batia em todos os Paredões e não saía, então a gente já tinha uma noção da força que ele tem".

Quanto ao que faria diferente, Giovanna afirmou que gostaria de ter interagido mais com Isabelle. "Meu maior arrependimento foi não ter dado oportunidade para conversas com a Isa mais cedo. Acho que faltou a gente reafirmar o que a gente sente uma pela outra, que a gente se respeitava. Acho que a gente perdeu muitos momentos juntas que a gente podia ter aproveitado mais, que as nossas intenções de jogo poderiam ter ficado mais claras ainda. E foi falta de ir lá, puxar essa conversa".

Por fim, a mineira declarou que não gostaria de ver Bia como vencedora da edição. "Não posso responder nada diferente de Beatriz. Ela quis criar um problema comigo. Foi realmente coisa criada, da cabeça dela. Eu respeito muito ela também, sei do trabalho dela aqui fora. Ela, aqui fora, é outra história. Mas como arrumou problema comigo, infelizmente, eu vou querer que não ganhe de jeito nenhum".