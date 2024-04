Grupo Fada se desentende no BBB 24 após aproximação de Matteus e Isabelle

Os participantes do grupo Fada se desentenderam no BBB 24 (Globo) nesta segunda-feira (8). Eles conversaram depois do beijo de Isabelle e Matteus.

O que aconteceu

Alane e Beatriz confrontaram o brother e reforçaram que não tem a ver com a aproximação dele com cunhã. "Tem a ver com a gente", disse a vendedora do Brás. "A gente sempre quis que vocês se beijassem, ia ser a coisa mais linda do mundo".

Alane ainda complementou dizendo que está com medo do Paredão. Ela também afirmou que está insegura em não estar na final do programa. Ela disputa a preferência do público com Isabelle e Lucas. "Eu acho vocês gigantes", disse Alane.

Isabelle disse que ficou desconfortável com a atitude das sisters, e Alane tentou contornar a situação. "Você tá seguindo seu coração...se eu me apaixonasse por alguém, eu ia seguir meu coração. Então, eu te entendo, eu entendo o Matteus".

