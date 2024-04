Davi detona adversário: 'Alterou a rota para chegar mais longe no jogo'

Davi detonou a postura de Lucas Henrique no jogo do BBB 24 (Globo). Ele também elogiou a amizade de Isabelle no programa.

O que aconteceu

O baiano criticou o jogo do adversário: "Já jogou com o pessoal do Fadas, já jogou com o pessoal do Gnomo. Ele é 'vira-folha'. Amanhã, no Sincerão, vou escaldar ele todo. Amanhã, eu quero ver que corda que ele é. Se ele é a corda dobrada ou se ele é uma corda só para aguentar o rojão. Ele é igual aqueles caras que torcem para um time quando está ganhando e, quando o time está perdendo, torce para outro".

Davi insistiu após Isabelle apontar que as pessoas se conhecem com o tempo no confinamento: "Depois ele desfez as alianças, fez outras alianças... as pessoas vão se conhecendo, mas ele alterou muitas vezes a rota aqui dentro por causa de jogo e para chegar mais longe no jogo, e isso fala muito quem ele é. Fala muito sobre o que ele é capaz de fazer, tenho essas percepções sobre as pessoas, o que as pessoas são capazes de fazer para ganhar R$ 3 milhões".

Depois, o participante enalteceu a amizade com Isabelle: "Já era para a gente ter se afastado há muito tempo. Quantas vezes o jogo permitiu que a gente se afastasse? Várias vezes. Isso é uma amizade, isso é fortalecimento".

Davi 🗣: "Ele [Lucas Henrique] alterou muitas vezes a rota aqui dentro por causa de jogo e para chegar mais longe no jogo, e isso fala muito quem ele é" #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/m65jjuW5M2 -- Big Brother Brasil (@bbb) April 8, 2024

