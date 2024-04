Davi toca despertador, acorda casa e aliada se irrita: 'Vou dar uma banana'

Davi decidiu acordar a casa do BBB 24 (Globo). O baiano tocou o despertador no Quarto do Líder e incomodou suas aliadas.

O que aconteceu

O participante afirmou que incomodaria Alane e Beatriz. As sisters estavam dormindo no Quarto Fadas.

Isabelle tentou impedi-lo, mas não conseguiu. Davi deu risada após o despertador disparar pela casa, por volta das 5h20 (horário de Brasília).

As integrantes do grupo Fadas acordaram e se irritaram com a situação. Beatriz pontuou: "Vou dar uma banana para o Davi". Depois, opinou que o alarme tocou por menos tempo do que em outras vezes.

Após acordar a casa, Davi e Isabelle saíram cantando e gritando pela casa. Os dois beberam no Quarto do Líder e se juntaram a Matteus, que ainda estava acordado na cozinha.

