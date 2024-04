Amigo de Lucas Buda detona ex do brother: 'Há males que vêm para o bem'

Coordenador tributário e melhor amigo de Lucas Henrique, Pedro Antonio Vieira Pereira, admitiu que o participante do BBB 24 (Globo) teve um livramento com o divórcio de sua ex-esposa, Camila Moura.

O que aconteceu

O amigo defendeu que a separação de Camila é um livramento para o capoeirista. "O Lucas ganhou o grande prêmio desse BBB. Perder alguém capaz de fazer o que a Camila está fazendo com ele é um livramento. Há males na vida que vêm para o bem. Espero que, com o tempo, ele possa enxergar isso com clareza e ser muito feliz na sequência da sua vida", declarou à Quem.

Recentemente, a Justiça do Rio de Janeiro aceitou o pedido de divórcio litigioso de Camila Moura. O fim do casamento foi acatado pela Justiça sem o conhecimento de Buda, que continua confinado no BBB 24.

A companheira do participante afirmou que o casamento terminou após o envolvimento com Pitel. Lucas flertou com a sister no confinamento algumas vezes e ela decidiu encerrar a relação. No entanto, em entrevistas, destacou que "o futuro a Deus pertence".

