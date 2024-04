Alane e Beatriz alfinetam alegria de aliados: 'Estou morta por dentro'

Alane e Beatriz reclamaram de uma situação envolvendo os aliados no Quarto Fadas do BBB 24 (Globo). As duas comentaram sobre Davi, Isabelle e Matteus.

O que aconteceu

Beatriz questionou sobre Davi expor sua percepção para Isabelle. A vendedora disse que achava que o discurso de Tadeu Schmidt na eliminação de Giovanna era para ela e não havia necessidade do baiano compartilhar isso com a manauara.

Alane concordou e avaliou: "Lógico. Isabelle, Matteus... Estão fazendo tudo certo, estão se salvando, têm mais que se salvar mesmo, motivo nenhum para ficar triste. Não tenho como me comover com a tristeza alheia se estou morta por dentro, não tenho como salvar o outro se não tenho salva-vidas para me salvar. Vou ficar na minha".

? Alane para Beatriz: "Isabelle e Matteus tão fazendo tudo certo... Tão se salvando" #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/NDP3vMttql -- Big Brother Brasil (@bbb) April 8, 2024

No Quarto do Líder, Davi e Isabelle ouviram uma parte da conversa das duas. Na situação, Beatriz disse que queria um lugar sem câmeras no reality e a bailarina acrescentou: "Queria muito, amiga, cinco minutos. Aí também tenho medo de falar isso e falarem: 'então, vem para cá ficar sem câmera, filha da p*ta'".

Na área externa, as aliadas continuaram falando de Davi e Isabelle. A vendedora ressaltou que lá dentro estava "as mil maravilhas". Alane completou: "O maior 'sorrisal'! Davi Líder, o pódio do Davi lá feliz. Aí a câmera deve estar bem lá na cozinha e, no Twitter, a galera [falando]: 'meu pódio, meu TOP 3', e a gente aqui! Deve estar uma foto eu, tu e o Buda, só para ficar preto e branco, um de cada vez".

? Beatriz: "Lá dentro tá as mil maravilhas, né?"



? Alane: "O maior sorrisal! Davi líder, o pódio do Davi lá feliz. Aí a câmera deve tá bem lá na cozinha e o twitter a galera: 'meu pódio, meu TOP 3', e a gente aqui!"#BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/ApkIrH0xAW -- Big Brother Brasil (@bbb) April 8, 2024

