Atriz de 'Sopranos' fala que filha de 16 ajuda em suas fotos no OnlyFans

Drea de Matteo, 52, explicou como seus filhos reagiram ao saberem suas produções na plataforma de conteúdo adulto.

O que aconteceu

A atriz famosa por "Sopranos" e "Sons Of Anarchy", contou que precisou falar sobre suas fotos sensuais. "Tive que sentar com eles e falar: 'Olha fiz uma colaboração com Carmen Electra e essas fotos são atrevidas', não vou mentir."

Ela conta que sua filha mais velha, Alabama, de 16 anos, já a ajudou a fazer fotos para o site e teve uma reação tranquila ao saber do trabalho da mãe. "Ela não se importa em nada com conteúdo que publico online", completou.

Já o filho mais novo, Waylon de 12 anos, em um primeiro momento reprovou a mãe. "Ele é um pequeno bastardo ganancioso" disparou em entrevista para o programa "The Sage Steele Show".

"Eu o coloco no lugar dele", reflete e completa dizendo que quando ele fala sobre a origem do dinheiro, ela o relembra as coisas boas que ela consegue pagar para ele. "Você gostou daquele novo computador que pediu de natal? Você não teria se a mamãe não mostrasse a bunda dela".

Ela também o orientou caso sofresse bullying de colegas a escola sobre seu conteúdo erótico. "Se eles disserem algo, responda:'Aqueles peitos que me alimentaram quando eu era neném, eles continuam me alimentando agora'."