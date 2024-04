Atriz de 'Barrados no Baile' dá detalhes de briga com ex-marido: 'Selvagem'

Tori Spelling, 50, deu detalhes de briga com ex-marido Dean McDermott, 57, que resultou no divórcio.

O que aconteceu

No podcast "Misspelling, ela revelou que a discussão final do ex-casal foi repleta de gritos. "Um grito gutural saiu de mim. Não foi nem um grito sexy, como aqueles que você vê em perseguições de filmes de terror. Foi selvagem. Não foi nada lindo"

"Peguei meu bem mais precioso [Uma batata assada] e a joguei no chão. A batata assada voou. Era batata para todo lado. Estava no forno, nas paredes. Em todo lugar".

A atriz de Barrados no Baile não contou o motivo da briga, mas reconheceu que exagerou. "Pensei 'Mais tarde, com seu Zolpidem, você voltará aqui e limpará isso tudo com a língua e irá comer direito'"

Após a discussão, Tori se trancou no quarto até Dean bater na porta. ""Ele entrou e estava muito chateado. Ele disse: 'Eu quero divórcio. Acabou'. E eu respondi: 'Ok. Ótimo'".

O ex-casal estava junto desde 2006 e são pais de quatro filhos: Liam, 17, Hattie, 12, Finn, 11, e Beau, 7.