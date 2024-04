Ator de 'Crepúsculo' reflete sobre namorada ser 5 anos mais velha que filha

Michael Sheen, 55, revelou preocupações que teve ao se relacionar com Anna Lundberg, 30.

O que aconteceu

Ao ser questionado sobre "a sensação de namorar alguém que é apenas cinco anos mais velha que sua filha", o ator respondeu: "Não é como se fosse a coisa mais fácil de fazer, sabíamos que seria difícil e desafiador, mas valeu a pena pelo que sentimos um pelo outro. Estávamos conscientes das diferenças que isso causaria e também de como as pessoas poderiam responder a isso". Michael falou sobre o assunto para a série especial da BBC, "The Assembly".

A atual namorada, Anna Lundberg, de 30 anos, é apenas cinco anos mais velha que a primogênita do ator, Lily Mo Sheen, de 25 anos. A modelo nasceu de seu casamento com Kate Beckinsale, 50.

"Devido a diferença de idade, estou ciente de que sou um pai bem mais velho. Isso me preocupa. Fico triste pensando no tempo que não terei com elas." Sheen se refere às suas filhas mais novas, Lyra, 4, e Mabli, 1, fruto de sua relação com Anna.

Apesar de sua preocupação por ter sido pai novamente aos 50 anos, ele conclui que a decisão de seguirem com o relacionamento foi a melhor. "Se você encontra alguém que lhe deixa feliz, você tem que seguir em frente. Foi o que decidimos fazer e sou muito feliz por isso, pois agora temos essa família incrível."