Após sequestrar Ísis, Helena simula cena de crime em 'Elas por Elas'

No capítulo de terça-feira (09), da novela "Elas por Elas" (Globo), Helena (Isabel Teixeira) arma uma cena de crime para colocar Ísis (Rayssa Bratillieri) atrás das grades.

Depois de sequestrar a irmã, a vilã a leva para um barco. "Eu... te matar? Do que você tá falando?", diz a veterinária ao acordar sem entender as coisas que a mãe de Giovanni (Filipe Bragança) está falando.

As duas entram em uma briga corporal e Ísis desmaia novamente. Nesse momento, Helena forja uma cena para que tudo pareça que a jovem tentou matá-la. "Eu acabei de ver uma cena horrorosa num barco. Eram duas mulheres brigando. Ouvi dois tiros e depois eu vi quando uma das mulheres jogou a outra no mar. Eu tô com muito medo", mente a vilã em uma ligação anônima para a polícia.

Ao acordar, a filha de Adriana (Thalita Carauta) se depara com policiais no barco. "Eu juro que não sei o que aconteceu", tenta se explicar.

Ísis é presa. "Dona Ísis, a senhora está presa", afirma o policial. "Presa?", questiona sem entender.

