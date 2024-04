Após questionar casamento, Mariana pede beijo para João Pedro em 'Renascer'

Nos próximos capítulos da novela "Renascer" (Globo), Mariana (Theresa Fonseca) pede um beijo para João Pedro (Juan Paiva).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Tudo começa quando a neta de Belarmino (Antonio Calloni) entra em uma crise no casamento com José Inocêncio (Marcos Palmeira) e começa a se questionar se o marido matou seu avô. "Às vezes eu penso se fiz a escolha certa. Às vezes eu me pergunto se acredito mesmo que não tenha sido ele quem matou vô Belarmino? Porque eu tinha que me apegar tanto a ele? Tem hora que eu não acredito que ele seria capaz de uma coisa dessa, tem hora que eu não tenho nem como duvidar", diz ela sozinha.

Depois disso, Mariana vai até a cachoeira, onde encontra João Pedro. "Justo aqui? Onde você me beijou daquela vez?", relembra ela.

A madrasta tenta seduzir o enteado. "Me beija! Me leva embora daqui, me beija!", pede a moça.

Ele resiste e a mulher continua insistindo. "Você pare com isso pelo amor de Deus, Mariana, não me atenta", diz o rapaz. "E se eu lhe disser que te gosto? E se eu disser que eu te amo, João? Que eu sempre te amei?", insiste ela.

A novela "Renascer", escrita por Bruno Luperi, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.