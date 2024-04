Após posar nua há 12 anos, Natallia Rodrigues diz como usou o dinheiro

Natallia Rodrigues, 43, que posou nua há 12 anos, contou como usou o dinheiro. A atriz afirmou também que não se arrepende do trabalho, porém não faria novamente.

O que aconteceu

A atriz explicou o motivo de não querer posar nua nos dias de hoje, em entrevista ao jornal O Globo. Ela afirmou que não tem nada contra quem trabalha com o corpo e cita da liberdade das mulheres em escolher esse trabalho.

"Esse trabalho foi muito importante na minha vida em determinado momento, me trouxe uma estabilidade financeira gigante. Hoje em dia não cabe mais a objetificação do corpo feminino, tanto é que a revista não existe mais. Então, hoje em dia eu não faria, justamente por não caber mais na sociedade, justamente pela luta da não objetificação do corpo feminino", disse ela.

Segundo Natallia, a mulher é potente, dona de si e livre para fazer as suas próprias escolhas. "Se a escolha de uma mulher for trabalhar com o corpo: bravo, que coragem, que lindo, que liberdade! Não tenho nenhum pensamento negativo perante a isso. É sobre mim, não é sobre os outros. Não é uma crítica. O meu olhar feminino para mim, o acolhimento que eu tenho para comigo, não me permite mais esse lugar da objetificação do meu corpo".

Ela, então, contou o que fez com o dinheiro recebido pelo trabalho. "Esse dinheiro me trouxe uma grande estabilidade, casa própria, me trouxe investimentos. Graças a Deus tenho uma família que é muito consciente. Minha mãe na época me ajudou a destinar esse dinheiro para coisas que deixaram a minha vida futura tranquila. Sim, foi um trabalho que me trouxe uma estabilidade de vida. E que bom! Graças a Deus eu tive essa oportunidade. Não me arrependo, mas hoje em dia não cabe mais na sociedade. Quando cabia, eu fiz e foi importante para mim. Hoje não faria".