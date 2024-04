'A gente dá uns surtinhos', diz Bia após atrito com Matteus e Cunhã no BBB

Alane e Beatriz se arrependeram do atrito que tiveram com Matheus e Isabelle nesta segunda-feira (8) no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Beatriz assume que eras tiveram uma "neura" sobre o casal. "Essa confusão que teve envolvendo você e Matteus, olha só como a gente sai da gente por um minuto. Eu me sinto mal agora lembrando disso".

A vendedora continuou falando sobre a situação. "A gente saiu ali por um momento, porque a gente está saturada, já está nos finalmentes. Às vezes, a gente dá uns surtinhos com coisas pequenas. Claro que isso não é justificando nosso erro".

As amigas ficaram preocupadas após terem incentivado um beijo entre o casal. Depois, ficaram receosas de irem a um Paredão com os dois e saírem do jogo. "Eu te falei ontem, não sei como o Brasil viu a gente com esse medo. Porque o medo era de não chegar na final, mas não de Isabelle e Matteus"

