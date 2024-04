The Masked Singer: veja quem são os famosos finalistas e o grande vencedor

Do UOL, em São Paulo

Neste domingo (7), a quarta temporada do The Masked Singer Brasil chega ao fim na TV Globo. Os mascarados de Bode, Preguiça e Sereia Iara serão revelados no palco, mas aqui você descobre a identidade deles antes — e quem foi o grande vencedor.

Sereia Iara

Posso passar horas falando de mim, contando sobre os trabalhos que me fizeram famosa, mas prefiro fazer o que sei de melhor: sacudir as águas de The Masked Singer.

Moro onde todo mundo tira férias, logo, eu vivo de férias. Como eu sou uma sobrevivente, não vou morrer na praia duas vezes.

Resposta: Evelyn Castro

A atriz Evelyn Castro Imagem: Andrea Rocha/Divulgação

Preguiça

Sofrer faz parte, mas nós mulheres meio apaixonadas temos que nos apoiar.

Eu sempre sonhei em ser a artista conhecida que sou hoje. Eu queria ser como a Beyoncé e consegui. Receber o troféu de campeã de The Masked Singer é outro sonho realizado. Eu seria a voz de uma geração. Já realizei dois sonhos, no terceiro posso pedir música no Fantástico?

Resposta: Ludmillah Anjos

Atriz, cantora e ex-participante do 'The Voice Brasil', Ludmillah Anjos Imagem: Sérgio Zalis

Bode - O grande vencedor da temporada!

Eu vou cantar para vocês uma história lá do sertão, que começou até bem e terminou em solidão. ,

Era um amor grande, vistoso e gostoso. Uma verdadeira fortaleza, mas virou um frevo descompensado, um samba desafinado, um drama improvisado. Transformei a dor em poesia e agora canto esse lamento com valentia. Para que esse xote volte a tocar com harmonia algum dia.

Resposta: Silvero Pereira