Pupila de Silvio Santos nos anos 1990 mudou nome e passou perrengue nos EUA

A atriz Aryè Campos, 38, ficou conhecida nos anos 1990 ao ser uma das queridinhas e pupilas de Silvio Santos no programa Hot Hot Hot, do SBT, quando tinha apenas 9 anos. À época, usava seu nome de batismo: Ashley Rapini. No entanto, ela saiu do Brasil aos 11, quando sua família se mudou para os Estados Unidos.

Em entrevista a Splash, Aryè fala sobre sua boa relação com Silvio Santos. "Ele sempre foi aquele tiozão super legal. Claro que ele sempre estava ocupado com o programa, mas mesmo assim tirava uns segundinhos para conversar conosco."

Lembro que ele sempre tratou a gente muito bem, com carinho, lembro do Lombardi que também sempre foi super gente boa, e lembro que tive um lugar muito especial no meu coração pelo Silvio.

Aryè Campos

A artista lamenta ter perdido o contato com o apresentador. "Infelizmente, depois que me mudei para os EUA, perdi o contato com ele. Como nos anos 1990 não existia redes sociais, e mesmo a internet em geral era uma 'novidade', não tinha muito como manter contato a não ser por cartas."

A mudança de país aconteceu por desejo de sua mãe, para a filha poder falar inglês fluentemente, mas foi impulsionada por problemas enfrentados por Aryè na escola. "Foi um sonho dela poder morar aqui [nos EUA], é uma coisa que meu pai prometera a ela quando eles se casaram. Estava sempre nos nossos planos, então quando comecei a ter problemas de bullying na escola, ela achou que era uma boa hora de fazer essa mudança."

Passei por vários perrengues morando fora do meu país. Começando por não saber a língua nos primeiros anos. Também fiquei da família, pois meus irmãos e meu pai ficaram no Brasil, e, quando fiz 18 anos, minha mãe voltou para o Brasil e eu fiquei sozinha nos EUA por anos.

Aryè Campos

Aryè Campos foi pupíla de Silvio Santos Imagem: Divulgação

A atriz passou por momentos difíceis ao tentar recomeçar a carreira de atriz em solo americano. "Quando meu pai faleceu, em 2007, eu acabara de mudar da Florida para a Califórnia, então não consegui ir para o Brasil para o funeral dele, pois financeiramente não estava bem."

Foi o pai, inclusive, um dos motivos que levou a jovem a mudar o próprio nome. "Mudei meu primeiro nome de Ashley para Aryè em 2011, para separar a minha carreira de finanças da minha vida de atriz. E também queria prestigiar meu pai, Ariovaldo. Então 'feminizei' o nome dele de Ari para Aryè."

Quanto ao sobrenome, ela explica ter focado no fato de ser latina e querer mostrar esse fato por meio no nome. "Estava percebendo que ninguém me via como latina na indústria artística, e queria poder ter algo bem específico para mostrar que sou latina e sou brasileira. Então peguei um dos sobrenomes do meu marido e mudei de Rapini para Campos."

Aryè Campos está no elenco de 'Dois É Demais em Orlando' Imagem: Divulgação

Agora, Aryè Campos interpreta Sabrina em "Dois É Demais em Orlando", filme brasileiro filmado 80% nos parques da Universal, em Orlando (EUA). "Sabrina é bem divertida, quando ela entra, entra com tudo", conta. A atriz também esteve no elenco de "Rio Connection" e "SWAT".

*A repórter viajou a Orlando a convite da Universal Parks.