Por onde anda? Ator de 'O Menino Maluquinho' largou carreira na TV

Samuel Costa, 39, pode até passar despercebido nas ruas hoje em dia depois de deixar a fama, mas nos anos 1990 o ator se destacou por interpretar o Menino Maluquinho, nos filmes homônimos do personagem criado por Ziraldo — o cartunista morreu neste sábado (6), aos 91 anos, de causas naturais.

Por onde anda Samuel Costa

Costa atingiu o sucesso aos 9 anos, ao viver o Menino Maluquinho nos filmes de 1995 e 1998. Ele permaneceu na profissão de ator até o começo dos anos 2000, quando decidiu dar uma guinada na carreira, ainda atrelada às artes, mas agora por trás das câmeras.

Antes de largar de vez as telinhas, Samuel estrelou produções na Globo. O ator esteve no elenco da quarta temporada de "Malhação" (1998), na novela "Meu Bem Querer" (1998) e na minissérie "Aquarela do Brasil" (2000). Em 2001, ele participou de "A Turma do Pererê", série exibida pela TV Brasil e pela TV Cultura, baseada nas histórias homônimas de Ziraldo.

Aos 18 anos, Samuel fez faculdade de publicidade. Trabalhou como estagiário na produtora 02 Filmes, onde conheceu o sócio e, desde 2010, é um dos donos da Blues Filmes, produtora especializada em conteúdo para a internet.

Samuel Costa é casado e mantém um perfil discreto com pouco mais de cinco mil seguidores no Instagram. A última publicação feita no perfil foi em 2022.

O ator Samuel Costa interpretou o Menino Maluquinho, criação de Ziraldo, nos cinemas Imagem: Reprodução

Morre Ziraldo

Ziraldo, o criador de "O Menino Maluquinho", morreu neste sábado, aos 91 anos, enquanto dormindo em seu apartamento no bairro da Lagoa, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

A filha de Ziraldo, Daniela Thomas, disse que ele teve falência múltipla de órgãos, mas a nota oficial da assessoria do artista fala em causas naturais. "Ele simplesmente parou de respirar. Já eram seis anos acamado, e começou ultimamente a ficar com muita fraqueza, ter muita febre".

Ziraldo teve um AVC em 2018, quando ficou internado em estado grave e teve alta após um mês. Depois disso, deixou os holofotes, mas teve de desmentir uma fake news de sua morte em 2019. Ele também teve um infarto leve em 2013, quando estava na Alemanha.

Vida e Obra

Ziraldo nasceu em Caratinga (MG), em 24 de outubro de 1932.

Começou sua carreira em 1954, na "Folha da Manhã" (hoje, Folha de São Paulo), com uma coluna de humor. Se formou em Direito, em 1957, na Faculdade de Direito de Minas Gerais.

Casou-se em 1958, com Vilma Gontijo, com quem teve três filhos.

Ziraldo começou a ganhar fama nacional com os trabalhos na revista O Cruzeiro e Jornal do Brasil.

Lançou em 1960 a revista em quadrinhos "Turma do Pererê", a primeira história em quadrinhos a cores produzida no Brasil. A obra também foi o primeiro gibi brasileiro feito por um só autor.

A história foi cancelada após o início da ditadura militar, voltando nos anos 70.

Lançou em 1980 sua obra mais famosa, "O Menino Maluquinho".

O Menino Maluquinho Imagem: Divulgação

"O Menino Maluquinho", seu maior sucesso, já vendeu mais de 4,1 milhões de exemplares. Com mais de 200 livros publicados, Ziraldo tem diversos outros best-sellers, como "Uma Professora Muito Maluquinha", "Menina Nina", "O Bichinho da Maçã" e "O Planeta Lilás."

O cartunista foi homenageado em 2018 na CCXP, evento de cultura pop que acontece em São Paulo, no Artist's Alley, o espaço dedicado a quadrinistas e ilustradores.