'Operação de guerra', malhação: o que diz Maiara após perder mais de 20 kg

De Splash, no Rio

Nas últimas semanas, a cantora Maiara, da dupla com Maraisa, tem chamado atenção dos seguidores nas redes sociais por aparecer bem magra.

O que ela diz sobre emagrecimento?

É engraçado, a gente até brinca: se você ganha peso, o povo critica; se está com o corpo mais magro, o povo te critica também. Mas eu tenho um acompanhamento com os melhores médicos do país; minha saúde em primeiro lugar. Tô na melhor fase da minha vida, física e mental. Maiara a Splash

A cantora já revelou ter emagrecido mais de 20 kg nos últimos meses. Mudança de hábito para emagrecer começou no ano passado, quando passou por uma cirurgia de lipoaspiração e intensificou os treinos na academia.

Durante estreia de show no Rio de Janeiro, quando ouviu gritos de "gostosa", ela celebrou estar com "muita saúde" após "operação de guerra". A cantora, acompanhada por um instrutor fitness durante a turnê, diz malhar para ganhar definição — e não para ser musculosa.

Realmente, com muita disciplina, foco e informação, fiz uma operação de guerra mesmo, para chegar ao peso que estou hoje. Se eu precisar ser essa referência, estou aqui para isso. Maiara

O resultado pode ser visto em fotos de biquíni e selfies publicadas nas redes sociais. "Hoje devo ter entre 45 kg e 47 kg. Não faço nada sem acompanhamento [médico]. Aprendi depois de dez anos que meu corpo é o centro", declarou em entrevista ao Fofocalizando (SBT), em março.

Antes da lipo, Maiara já havia feito uma bariátrica — na época, passou de 85 kg para 62 kg, mas manteve a gordura alta. "Há um ano fiz uma lipoaspiração e dei sequência com um médico esportivo que cuidou da sequência de regular os meus hormônios e a minha alimentação".

Na última quarta-feira (3), ela revelou para os seguidores que come jiló, palmito e ovo todas as manhãs. "O de sempre, ninguém entende. Ovo, jiló e palmito. E um café, né?", disse ao mostrar o seu prato.