Peladões! Gagliasso e mais famosos fazem temperatura subir com fotos nus

Junior Lima, Bruno Gagliasso, Rainer Cadete e Leandro Lima fizeram a temperatura subir ao longo da semana. Os quatro posaram nu e mostraram o resultado em publicações nas redes sociais.

Junior Lima, 39, surpreendeu os fãs ao aparecer sem roupas em um teaser do clipe "Seus Planos". A produção tem lançamento previsto para a próxima quinta-feira (11), às 12h. A música faz parte do álbum "SOLO - volume 2".

Junior Lima em cena de novo clipe Imagem: Reprodução/Instagram/@junior_lima

Bruno Gagliasso, 41, também mostrou tudo. O ator compartilhou um ensaio fotográfico, na quinta-feira (4), no Instagram. Bruno está careca para um personagem no filme inspirado no livro homônimo de Drauzio Varella, "Por um Fio".

Rainer Cadete, 36, subiu a temperatura no Instagram. Ele postou duas fotos cobrindo apenas as partes íntimas com uma toalha. O famoso chegou a brincar que iria mostrar o que estava por trás do tecido, mas tudo não passou de uma pegadinha de 1º de abril, conhecido como o Dia da Mentira.

Ator já posou nu outras vezes. Em fevereiro, ele apareceu peladão para celebrar a marca de três milhões de seguidores na rede social. "Mantendo a tradição de comemoração, todo esse bundalelê para vocês não esquecerem que são o motivo pelo qual estou aqui", escreveu.

Leandro Lima, 42, participou de um ensaio completamente nu com a mulher, a modelo Flavia Licini. Ele interpretou o delegado Marino Guerra na novela "Terra e Paixão" (Globo). As fotos fazem parte de um editorial da Forbes Life Brasil.