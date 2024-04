Isabelle chora após discussão de Alane e Beatriz: 'Eu quero ir embora'

Isabelle chorou muito após ver o desentendimento entre Alane e Beatriz no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

A sister se sentiu culpada pela briga entre as duas amigas, e chorou bastante. Giovanna e Lucas consolaram a sister.

Isabelle: "Essa briga foi por causa de mim, essa indecisão por causa de mim. Querer eu quero, queria, gostaria, comecei a pensar nisso. Mas ao mesmo tempo respeito tudo que passou e fico nessa coisa. (...)"

Isabelle: "Eu tô me sentindo péssima. Me sentindo um peso, causando a briga entre duas grandes amigas. Tô com medo das pessoas me odiarem, tô me sentindo muito mal, eu quero ir embora, eu não tô bem aqui. Parece que eu cometi um erro muito grande, e que não tem volta (...) Tô me sentindo péssima, tô me sentindo imatura, desconectada de mim, tô me sentindo completamente sem valor, sem amor"

Giovanna: "Eu te entendo, você tá ali porque você se sente aceita. Mas você não se sente parte. Elas são amigas, amigas se resolvem, não leva isso pra você. Tá todo mundo louco aqui dentro, eu entendo o que você tá sentindo"

Lucas: "A Alane e a Beatriz estavam trocando farpas desde antes de você. (...) Daqui 40 minutos elas aparecem rindo e se abraçando. Amigos se resolvem, a gente já teve 20 anos, a gente sabe como é. Tudo é muito intenso"

