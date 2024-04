Clima de romance: os flertes e casais formados no BBB 24

Deniziane e Matteus até podem formar o casal mais lembrado do BBB 24 (Globo), mas não faltaram flertes por parte de outros brothers. Confira as vezes em que o clima de romance tomou conta na edição:

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Alane e Nizam

A dupla foi forte candidata a formar o primeiro casal do BBB. Apesar de não se beijarem, eles trocaram flertes e chegaram a dormir de conchinha. Nizam, no entanto, "desistiu" da sister porque ela não estaria disposta a ir "além dos beijos".

Leidy e Juninho

Os brothers começaram a trocar carinhos e "brincadeiras" em conversas dentro da casa. Em uma das festas, houve um "quase beijo" quando Juninho colocou um morango na boca e ofereceu para Leidy pegar — o que ela fez, sob o apoio dos amigos que os assistiam. Mas o romance não foi além, e eles chegaram a discutir nos dias seguintes.

Alane e Juninho

Em uma das festas, Juninho confessou para Alane que a acha "a maior gata" e "a pegaria lá fora", mas a sister interrompeu o brother: "Obrigada, mas é que eu 'shippo' muito você e minha amiga Leidy", disse. "Eu acho que essa conversa nem vem ao caso agora, estou falando de jogo mesmo".

Vanessa Lopes e Nizam

Nizam também tentou se aproximar de Vanessa, após ser motivo de uma briga entre ela e Alane. Ele afirmou que nunca se imaginou de sunga na frente da influenciadora, e confessou que a "stalkeava" nas redes sociais por conta de sua beleza. Já Lopes disse que ele era "o primeiro héterotop incrível" que conhecia.

Vinicius e Isabelle

Vinicius até tentou, mas não conseguiu viver um romance com Isabelle. Foram várias investidas em forma de brincadeira, com direito a pedido "indireto" de beijo — e o brother chegou a comentar, após deixar o BBB, que era muito parecido com a sister. "Cunhã [Isabelle] já disse que ia ficar só na amizade. A gente é muito parecido, histórias iguais", lembrou.

Deniziane e Matteus

O único casal oficial formado nessa edição criou uma relação após ficar junto até a final da primeira prova de resistência. Começaram a flertar e demoraram até dar o primeiro beijo, uma vez que Deniziane não queria se envolver no jogo. Antes de ser eliminada, a sister terminou a relação com o brother e disse que conversariam fora da casa. Matteus, no entanto, já revelou que não pretende namorar fora do reality.

MC Bin Laden e Beatriz

Lembra desse flerte? Apesar de breve, Bin brincou sobre formar casal com Beatriz. "Vem cá me dar um abraço, vem", chamou ele em uma das camas do Quarto Fadas. Tá frio, na amizade?"

Em outra ocasião, ele tentou investir na sister: "Eu gosto muito da sua história de vida. Cativa muito. Me conquista muito gente assim. Se eu te conheço lá fora assim, eu ia casar com você, sabia?"

Matteus chegou dizer que esse seria o primeiro casal formado no BBB 24.

Giovanna e MC Bin Laden

Além de Matteus e Deniziane, Bin e Giovanna foram os únicos a trocarem beijos no reality show, a começar em uma festa. O casal, no entanto, não durou muito tempo: Bin disse que se sentia confuso e que era melhor "a gente dar uma paradinha de ficar."

Apesar disso, eles chegaram a se beijar novamente a pedidos de Ivete Sangalo, durante show no BBB. Bin tentou reatar com a sister, mas ela não quis. Os dois continuaram amigos e, às vezes, trocam carinhos ou deitam juntos na cama, sem maior envolvimento.

Lucas e Pitel

Lucas e Pitel tornaram-se assunto entre o público do programa pelas "investidas" do brother. Buda chamou Pitel de "cheirosa", fez cafuné, dançou com a sister e cantou músicas românticas em algumas ocasiões, o que desagradou sua esposa.

Isabelle e Matteus?

Dentro e fora do BBB, o possível casal se tornou assunto recentemente por conta da troca de olhares, toques e brincadeiras. Alane e Beatriz tentaram incentivar os dois e ambos negaram o romance — mas Isabelle disse estar "tentando entender" seus sentimentos.

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash