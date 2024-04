Padrasto de Miley quer terminar após vazamento de romance com outra enteada

O drama da família Cyrus acaba de ganhar um novo capítulo, segundo a revista inTouch.

O que aconteceu

O casamento da mãe da cantora estaria "por um fio". Tish Cyrus, 56, é casada há oito meses com o ator Dominic Purcell, 54. Em fevereiro, a imprensa dos Estados Unidos divulgou que, antes de Tish, Dominic viveu um romance casual com Noah Cyrus, 24 — filha de Tish.

Segundo a revista, Dominic é o mais incomodado com a situação. "Dominic não está feliz com todo o drama e julgamento em volta de seu relacionamento com Tish e seu antigo relacionamento com Noah. Ele nunca achou que as ficadas com Noah viriam à tona", disse uma fonte à inTouch.

Tish já sabia de tudo. Uma fonte da revista Us Weekly, que foi a primeira a divulgar o drama familiar, afirmou: "Noah estava com Dominic quando Tish começou a investir nele".

Dominic estaria insistindo no casamento com segundas intenções. "Ele não tem tanto dinheiro quanto as pessoas acham, e alguns dizem que ele já teria ido embora se não fosse pela fortuna de Tish. Tish ama Dominic e, apesar de reconhecer que tudo isso causou problemas para eles, está tentando deixar tudo no passado", diz a fonte da revista inTouch.