Briga entre aliadas e flerte declarado: veja com foi a festa do BBB 24

O grupo top 7 finalistas do BBB 24 (Globo) ganhou uma festa especial na madrugada deste sábado (7). Eles prestigiaram o show de Nattanzinho, Zé Vaqueiro, Xand Avião e Mari Fernandez em um São João antecipado.

Veja como foi a festa

A decoração estava toda no clima junino. E até os cantores entraram no clima. Nattanzinho mostrou toda sua habilidade ao subir no touro mecânico. Mari Fernandez também tentou a sorte.

E o flerte foi, finalmente, declarado. Isabelle e Matteus, que já haviam trocado algumas indiretas, confessaram que ficaram, caso o brother não tivesse tido um romance no BBB. Ele se relacionou, no início do programa, com Deniziane.

Aliadas acabaram se desentendendo. Alane e Beatriz se desentenderam durante a festa, e discutiram. Elas estavam conversando com Isabelle e Matteus, quando Alane citou uma frase dita por Marcus. Beatriz pensou que se tratava de uma indireta, e acabou discutindo com a sister.

A briga repercutiu. Isabelle, que presenciou toda a discussão, acabou se sentido culpada. Ela chorou, e foi consolada por Giovanna e Lucas. "Estou me sentindo um peso, causando briga entre duas amigas". Giovanna aconselhou a sister: "Elas são amigas, amigas se resolvem, não leva isso para voce".

