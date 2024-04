BBB 24: Isabelle e Matteus admitem que se gostam: 'Eu ficaria'

Isabelle e Matteus confessaram que ficariam, caso o brother não tivesse tido um romance no BBB 24 (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

O brother respondeu a um comentário de Davi, que tentou aproximar o casal: "Se eu tivesse solteiro, eu já tinha ido. Se eu não tivesse tido nada, já tinha ido! Olha que mulher bonita"

Isabelle admitiu para Beatriz e Alane no quarto Fadas que ficaria com Matteus: "Gosto de dançar com ele, gosto de conversar com ele, eu gosto dele. (...) Eu ficaria. Nem acredito que disse isso".

Beatriz e Alane comentaram que Anny havia terminado com Matteus antes de ser eliminada do programa.

Isabelle: "Aí o Brasil vai querer me tirar por causa disso"

Alane: "E você não vai fazer uma coisa que você quer por medo do que os outros vão pensar?"

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 18º Paredão? Resultado parcial Total de 779954 votos 24,97% Alane 7,13% Davi 67,90% Giovanna Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 779954 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER