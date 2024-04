Warner Music desiste de oferta pela francesa Believe

(Reuters) - A Warner Music não apresentará uma proposta para adquirir a empresa francesa de música digital Believe , disse a gravadora em comunicado neste sábado.

A companhia revelou planos no mês passado de apresentar uma oferta de pelo menos 17 euros por ação pela Believe, avaliando-a em 1,65 bilhão de euros, superando uma oferta anterior de aquisição de um consórcio.

O consórcio, constituído pelos maiores acionistas da Believe, ofereceu 15 euros por ação pela empresa, fixando o seu valor em cerca de 1,52 bilhão de euros, oferta que contou com o apoio do conselho de administração da empresa.

A Believe disse em comunicado que irá “analisar a situação com todas as partes interessadas (incluindo o consórcio) para determinar os próximos passos em relação à possível evolução do controle da empresa”.

Lar de gravadoras como TuneCore, Naive e Nuclear Blast, a Believe trabalha com músicos e gravadoras para ajudar a construir sua marca através das redes sociais e colocar seu trabalho em plataformas de streaming de música. A empresa foi fundada em 2005 por Denis Ladegaillerie.

(Reportagem de Utkarsh Shetti em Bengaluru)