Viih Tube mostra tentativas de engravidar novamente: 'Torcer todo mês'

Viih Tube, 23, está tentando engravidar pela segunda vez.

O que aconteceu

Ela postou um vídeo documentando suas tentativas nos últimos meses. Desde dezembro, ela faz testes mensalmente e fica decepcionada quando vê o resultado negativo:

Um Papai Noel "previu" a gravidez. Ela estava numa ação publicitária em dezembro quando fez um pedido para o Papai Noel: "Eu falei: quero que a minha família aumente, quero um filho ou uma filha. O Papai Noel falou: você está grávida de uma menina". Quando ela fez o teste, no entanto, viu que ele errou na previsão.

Viih falou sobre as mudanças em sua vida. "Oficialmente me tornei uma tentante! Quem diria, depois do susto que o positivo já me deu, hoje eu torcer todo mês por ele!", escreveu a influenciadora.

Nos comentários, as amigas confortaram Viih. "No tempo de Deus. Logo logo vai vir mais um neném gostoso pra gente babar", escreveu Gabi Martins. Sthefane Matos também comentou: "Já já o irmãozinho da Lua vem".

Eliezer também comentou na publicação. "'Amo eu acho que to grávida' devo ter escutado umas 23787651 vezes", brincou Eli. Os dois são pais de Lua, que está prestes a completar um ano.