Rejeição, hemodiálise: qual o estado de Faustão, internado há quase 50 dias

Fausto Silva, 73, está passando por um novo tratamento e superou a rejeição do transplante de rim que vinha sofrendo há três semanas. O apresentador está internado há 48 dias no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Qual o quadro de saúde

Faustão recebeu diagnóstico de rejeição do órgão há três semanas e, por isso, passou a ser submetido a um tratamento "mais potente". Segundo Luciana Cardoso, mulher do comunicador, o quadro foi revertido.

A partir de agora, nossa expectativa é que o tempo traga o reequilíbrio necessário para que todo o organismo volte a funcionar em harmonia. [...] A luta ainda não acabou, mas já é possível visualizar a linha de chegada dessa maratona

Luciana Cardoso

Último boletim médico divulgado pelo hospital foi em 22 de março. À época, a unidade de saúde informou que o apresentador estava passando por sessões de hemodiálise e estava consciente.

Fausto deu entrada no Albert Einstein em 25 de fevereiro, após agravamento de uma doença renal crônica. Ele foi chamado à unidade após o hospital ter sido acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo e "realizado a avaliação sobre a compatibilidade do órgão doado".

Transplante foi realizado na manhã do dia 26 de fevereiro, e apresentador deixou a UTI no dia seguinte. À época, em conversa com o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, ele chegou a dar uma previsão de alta, que acabou não se confirmando. "Mais uma semana e estou em casa, liberado. Para quem fez um transplante do coração, o de rim é mais tranquilo."

Faustão está internado no Hospital Israelita Albert Einstein Imagem: Reprodução/Instagram

Em 15 de março, Faustão fez uma embolização após atraso na recuperação do novo órgão. O método é uma terapia minimamente invasiva em que se insere um pequeno cateter no interior do sistema linfático.

Apresentador enfrenta problemas renais há tempos. Segundo o jornalista Flávio Ricco, que também é amigo do famoso, a necessidade do procedimento era de conhecimento desde a época em que ele passou pelo transplante de coração. "Ele ficou esse período todo em casa, na expectativa para o novo transplante."

Transplante de coração

Faustão posa ao lado dos médicos do Hospital Albert Einstei, Fábio Gaiotto e Fernando Bacal Imagem: Reprodução/ Instagram @faustaodomeucoracao

O transplante de rim aconteceu cerca de seis meses após o famoso passar por um transplante de coração. À época, ele foi incluído na lista de espera porque estava com um quadro de insuficiência cardíaca — o que pode provocar alterações renais.

O comunicador recebeu o novo coração no dia 27 de agosto de 2023, em cirurgia realizada sem intercorrências, após a equipe transplantadora do paciente que ocupava o topo da lista recusar o órgão.